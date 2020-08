Музыка. Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Гитарист Джек Шерман, выступавший во время гастролей с дебютным альбомом культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает BBC.

"Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами", – говорится в сообщении группы в Twitter.

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома.

Причину его смерти не называют.

"Мы из семьи RHCP хотели бы пожелать Джеку Шерману счастливого плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел", - написали музыканты.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN