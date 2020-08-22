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Музыка. Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

22.08.2020, 17:42
Музыка. Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман - Фото
Джек Шерман (Фото: Flickr/ToshiroKitty)

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома

Гитарист Джек Шерман, выступавший во время гастролей с дебютным альбомом культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает BBC.

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"Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами", – говорится в сообщении группы в Twitter.

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома.

Причину его смерти не называют.

"Мы из семьи RHCP хотели бы пожелать Джеку Шерману счастливого  плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел", - написали музыканты.

В декабре 1983 года Шерман заменил Гиллела Словака, гитариста и одного из основателей Red Hot Chili Peppers. Словак вернулся в группу в 1985 году.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя оскорбленным.

"Очень больно видеть весь этот праздник и оставаться в стороне", - сказал он тогда.

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Наталия Медведева
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