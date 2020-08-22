Музыка. Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома

Гитарист Джек Шерман, выступавший во время гастролей с дебютным альбомом культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает BBC.

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"Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами", – говорится в сообщении группы в Twitter.

An essential, yet forgotten, member of @ChiliPeppers history.



Rest in peace, Jack pic.twitter.com/HHZbf0sPbj — RHCP Live Archive (@rhcplivearchive) August 22, 2020

Шерман присоединился к группе во время их первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома.

Причину его смерти не называют.

"Мы из семьи RHCP хотели бы пожелать Джеку Шерману счастливого плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел", - написали музыканты.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN — Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020

В декабре 1983 года Шерман заменил Гиллела Словака, гитариста и одного из основателей Red Hot Chili Peppers. Словак вернулся в группу в 1985 году.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя оскорбленным.

"Очень больно видеть весь этот праздник и оставаться в стороне", - сказал он тогда.

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Наталия Медведева

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