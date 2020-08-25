"Мышечные боли не дают спать": Ведущая Маричка Падалко и двое ее детей заболели COVID-19

Как заверила телеведущая, ей становится лучше

Украинская телеведущая Маричка Падалко с детьми заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав снимок в медицинской маске.

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По ее словам, первые симптомы заболевания появились у ее сына Михаила еще в конце июля. Тогда мальчик вернулся домой после соревнований с больным горлом, а спустя два дня у него начался сильный кашель.

"Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем. Муж и младшая дочка не заразились", - призналась телеведущая.

Падалко добавила, что 11-летняя дочь Маша почти выздоровела за то время, пока семья ждала результаты анализов теста на COVID-19. Однако, спустя пять дней у девочки поднялась температура и усилился кашель.

По словам Падалко, получив результаты тестирования дочери, первые симптомы начала чувствовать и она сама. Однако первый ПЦР-тест показал "негативный" результат, а тест на igG показал, что у телеведущей появляются антитела к COVID-19.

"И еще я много и бесконтрольно спала. Так мгновенно и надолго отключаться можно только в начале беременности. Температура невысокая 37,4. Но при моих стабильных 35,8 - это чувствовалось и без термометра", - уточнила ведущая.

"У меня и по тесту, и по ощущениям, острая фаза позади. До сих пор много сплю, уже не кашляю, но пью обезболивающие, потому что мышечные боли не дают спать по ночам. Все тело до сих пор болит. И чешутся глаза", - сообщила Падалко.

Телеведущая и журналистка Ольга Фреймут заболела коронавирусом.

Ольга Фреймут что коронаврусом также заболела глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко . По словам, ее пресс-секретаря, состояние политика пока тяжелое, держится высокая температура. 23 августа стало известно,

Наталия Софиенко

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