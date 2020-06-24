На Буковине разоблачено масштабное хищение леса: рубили под видом "оздоровления"

Фото: depositphotos.com

В Черновицкой области разоблачено хищение государственных лесов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие считает, что в одном из лесхозов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес.

В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты - документацию фальсифицировали вместе с ними, считают в ведомстве.

При обысках в лесничестве и домах фигурантов изъяты улики.

Открыто уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

19 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон , который запрещает сплошные вырубки елово-буковых лесов на склонах Карпат.

Владимир Зеленский Экологи утверждают, что одной из причин паводков на западе является массовая вырубка карпатского леса и изменение гидрорежима рек.

Читайте также: Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили