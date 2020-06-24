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На Буковине разоблачено масштабное хищение леса: рубили под видом "оздоровления"

На Буковине разоблачено масштабное хищение леса: рубили под видом "оздоровления" - Фото
Фото: depositphotos.com
24.06.2020, 10:25

Должностные лица государственного лесхоза вырубили здоровые деревья, выдавая их за старые и больные, отметили в СБУ

В Черновицкой области разоблачено хищение государственных лесов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

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Следствие считает, что в одном из лесхозов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес.

В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты - документацию фальсифицировали вместе с ними, считают в ведомстве.

При обысках в лесничестве и домах фигурантов изъяты улики.

Открыто уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

  • 19 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает сплошные вырубки елово-буковых лесов на склонах Карпат.
  • Экологи утверждают, что одной из причин паводков на западе является массовая вырубка карпатского леса и изменение гидрорежима рек.

Читайте также: Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили

Наталия Софиенко
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сбу буковина лес черновицкая область вырубка
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