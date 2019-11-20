Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили

Фото: pixabay.com

Экологи-правозащитники утверждают, что закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который вчера подписал президент, на самом деле упрощает вырубку. Об этом организация Экология.Право.Человек пишет у себя на сайте.

По их данным, после первого чтения документ №0873 на самом деле был "нормальным", однако после внесения поправок № 6, 11 и 21 он перестал отвечать задекларированным целям. Их авторы - нардепы Степан Ивахив (За майбутне) и Олег Бондаренко (Слуга народа).

Гослесагентство поддержало этот закон.

Читайте также: Вырубка леса vs заготовка древесины: важно остановить манипуляции

Правозащитники уточнили, в чем проблема:

- закон снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (высокогорные леса выше 1100 м над уровнем моря, берегозащитные участи леса и прочие);

- закон не запрещает сплошные санитарные рубки и разрешает постепенные рубки главного пользования (по факту не слишком отличаются от сплошных - "можно будет срубить лес за несколько раз, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 м, и такая рубка будет считаться "не сплошной");

- закон разрешает использование любых видов техники для лесозаготовки.

В июле президент Зеленский поручил Кабмину до 1 ноября ввести обязательный электронный учет древесины, а также разработать законопроект о порядке ее реализации на конкурсах. Гослесагентство запустило пилотный проект э-реестра лесорубных билетов на заготовку древесины: вырубку можно проверять со смартфона.

30 октября Рада приняла №0873 во втором чтении.

Читайте также: В темно-синем лесу. ТОП-5 коррупционных схем в украинских лесах