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Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили

Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили - Фото
Фото: pixabay.com
20.11.2019, 12:10

Правозащитники призвали ОП наложить вето на "лесной" закон №0873 и вернуть его на доработку, но не успели - документ уже с подписью Зеленского

Экологи-правозащитники утверждают, что закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который вчера подписал президент, на самом деле упрощает вырубку. Об этом организация Экология.Право.Человек пишет у себя на сайте.

По их данным, после первого чтения документ №0873 на самом деле был "нормальным", однако после внесения поправок № 6, 11 и 21 он перестал отвечать задекларированным целям. Их авторы - нардепы Степан Ивахив (За майбутне) и Олег Бондаренко (Слуга народа).

Гослесагентство поддержало этот закон. 

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Правозащитники уточнили, в чем проблема:

- закон снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (высокогорные леса выше 1100 м над уровнем моря, берегозащитные участи леса и прочие);
- закон не запрещает сплошные санитарные рубки и разрешает постепенные рубки главного пользования (по факту не слишком отличаются от сплошных - "можно будет срубить лес за несколько раз, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 м, и такая рубка будет считаться "не сплошной");
- закон разрешает использование любых видов техники для лесозаготовки.

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гослесагентство экология лес вырубка
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