На дорогах стало еще больше приборов фиксации скорости: карта

Патрульная полиция увеличила количество приборов контроля скорости TruCam

С 29 июля на дорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCam. Об этом заявил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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Всего на дорогах теперь работает 116 приборов TruCam, а измерение скорости осуществляется на 252 участках.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCam, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - отметил Билошицкий.

Полиция опубликовала карту, где размещены все новые приборы.

С 1 июня в Украине заработала система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения . На первом этапе она фиксирует только превышение скорости. Первый нарушитель получил штраф через минуту после начала работы дорожных камер.

система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения В МВД заявляют, что количество превышений скорости после внедрения новой системы уменьшилось на 40% уже на второй день.

Наталия Софиенко

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