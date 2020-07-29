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На дорогах стало еще больше приборов фиксации скорости: карта

29.07.2020, 15:30
На дорогах стало еще больше приборов фиксации скорости: карта - Фото
TruCAM (Фото - пресс-служба МВД)

Патрульная полиция увеличила количество приборов контроля скорости TruCam

С 29 июля на дорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCam. Об этом заявил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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Всего на дорогах теперь работает 116 приборов TruCam, а измерение скорости осуществляется на 252 участках.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCam, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - отметил Билошицкий.

Полиция опубликовала карту, где размещены все новые приборы.

Наталия Софиенко
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