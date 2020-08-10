На границе с Беларусью приостанавливают упрощенное пересечение

Речь идет о сезонном пропуске граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника Ольманские болота для сбора дикоросов

Сегодня, 10 августа, с 22:00 до 30 августа на границе Украины и Беларуси временно приостанавливается пропуск местных жителей. Об этом сообщает Госпгранслужба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о сезонном пропуске граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника Ольманские болота для сбора дикоросов через пункты "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" в Ровенской области.

В соответствии с двусторонней договоренности, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов.

Упрощенный пропуск планируется восстановить с 07:00 30 августа – для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника Ольманские болота.

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.