На границе с Беларусью приостанавливают упрощенное пересечение
Речь идет о сезонном пропуске граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника Ольманские болота для сбора дикоросов
Сегодня, 10 августа, с 22:00 до 30 августа на границе Украины и Беларуси временно приостанавливается пропуск местных жителей. Об этом сообщает Госпгранслужба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Речь идет о сезонном пропуске граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника Ольманские болота для сбора дикоросов через пункты "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" в Ровенской области.
В соответствии с двусторонней договоренности, сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов.
Упрощенный пропуск планируется восстановить с 07:00 30 августа – для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника Ольманские болота.
Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.
- С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с территории полуострова все же будет возможен.
Комментарии