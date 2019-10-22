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На границе с Украиной россиянин попросил политического убежища

На границе с Украиной россиянин попросил политического убежища - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
22.10.2019, 14:34

Россиянин приехал в украинский пункт пропуска в Черниговской области

На границе россиянин 21 октября попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера в пункт пропуска Сеньковка Черниговской области прибыл 26-летний гражданин России.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - отметили в пресс-службе.

После проведения необходимых мероприятий его направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

  • 26 июня пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе операции объединенных сил, за нарушение государственной границы Украины задержали гражданина страны-агрессора РФ.
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Украина граница госпогранслужба россиянин политическое убежище
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