На границе с Украиной россиянин попросил политического убежища

Фото: dpsu.gov.ua

На границе россиянин 21 октября попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера в пункт пропуска Сеньковка Черниговской области прибыл 26-летний гражданин России.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - отметили в пресс-службе.

После проведения необходимых мероприятий его направили в органы Государственной миграционной службы Украины.