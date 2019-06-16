На какие специальности установили минимальный проходной балл

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Минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности "Стоматология”, "Медицина" и "Педиатрия" в этом году. Об этом заявила государственный эксперт Анжелика Керничная, сообщает пресс-служба минобразования.

"Есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза. Это касается медицинских специальностей "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". По этим специальностям минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов», - уточнила она.

Для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математике или физике.

"На специальности "Право", "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", а также на фармацевтические специальности ввели суммарный проходной бал всех сертификатов ВНО на уровне 130 баллов", - отметила Керничная.

По ее словам, каждый вуз в своих правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение.

23 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.