Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.06.2019, 20:11

На какие специальности установили минимальный проходной балл

На какие специальности установили минимальный проходной балл - Фото
Фото: LIGA.net

По данным минобразования, каждый вуз в своих правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение

Минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности "Стоматология”, "Медицина" и "Педиатрия" в этом году. Об этом заявила государственный эксперт Анжелика Керничная, сообщает пресс-служба минобразования.

"Есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза. Это касается медицинских специальностей "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". По этим специальностям минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов», - уточнила она.

Для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математике или физике.

"На специальности "Право", "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", а также на фармацевтические специальности ввели суммарный проходной бал всех сертификатов ВНО на уровне 130 баллов", - отметила Керничная.

По ее словам, каждый вуз в своих правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение.

23 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минобразования, абитуриенты, проходной бал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 