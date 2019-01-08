В Галактике обнаружены три новых рассеянных скопления звезд

Фото: naked-science

Используя данные телескопа ESA Gaia, астрономы в Бразилии обнаружили три новых рассеянных звездных скопления в Млечном Пути. Об этом сообщает Naked Science.

Рассеянные скопления, образованные из одного гигантского молекулярного облака, представляют собой группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом.

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На данный момент более тысячи из них были обнаружены в Млечном Пути, а ученые заняты поиском новых.

"Группа астрономов во главе с Филипе Феррейрой (Filipe A. Ferreira), сотрудником Федерального университета Минас-Жерайс в Белу-Оризонти, Бразилия, сообщила об обнаружении трех новых рассеянных скоплений в рукаве Стрельца, в области кластера NGC 5999", - отмечается в сообщении.

Анализируя данные Gaia — космический телескоп Европейского космического агентства, – касающиеся области, располагающейся рядом с NGC 5999, они заметили существование других кластеров, неизвестных ранее.

Эти скопления находятся на расстоянии около 4900 световых лет от нашей планеты и содержат, по меньшей мере, несколько сотен звезд, металличность которых близка к Солнцу.

По мнению астрономов, возраст этих кластеров составляет от 0,1 до 1,4 миллиарда лет.

Согласно полученным данным, UFMG 1, UFMG 2 и UFMG 3 имеют предельные радиусы в 20,5, 15,6 и 19,5 световых лет соответственно. Для сравнения, NGC 5999 имеет предельный радиус около 15 световых лет.

По словам исследователей, UFMG 1 и UFMG 2 имеют более плотное ядро ​​по сравнению с UFMG 3, которое имеет более узкую центральную структуру. Кроме того, астрономы отмечают, что UFMG 3 находится в небе рядом с двумя другими известными скоплениями: Majaess 166 и Teutsch 81. Они добавляют, что два объекта, вероятно, не что иное, как отдаленные скопления, спроецированными в направлении UFMG 3.

Команда ученых также отмечает, что все недавно идентифицированные открытые кластеры имеют четко определенные основные последовательности и содержат по крайней мере два гиганта, облегчая процедуру подбора изохрон.

22 октября 2018 года возле Млечного пути обнаружена на данный момента самая маленькая галактика-каннибал.