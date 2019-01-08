Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 10:16

В Галактике обнаружены три новых рассеянных скопления звезд

В Галактике обнаружены три новых рассеянных скопления звезд - Фото
Фото: naked-science

Астрономы отметили, что скопления звезд находятся на расстоянии около 4900 световых лет от Земли

Реклама
Реклама

Используя данные телескопа ESA Gaia, астрономы в Бразилии обнаружили три новых рассеянных звездных скопления в Млечном Пути. Об этом сообщает Naked Science.

Рассеянные скопления, образованные из одного гигантского молекулярного облака, представляют собой группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом.

Реклама

На данный момент более тысячи из них были обнаружены в Млечном Пути, а ученые заняты поиском новых.

"Группа астрономов во главе с Филипе Феррейрой (Filipe A. Ferreira), сотрудником Федерального университета Минас-Жерайс в Белу-Оризонти, Бразилия, сообщила об обнаружении трех новых рассеянных скоплений в рукаве Стрельца, в области кластера NGC 5999", - отмечается в сообщении.

Анализируя данные Gaia — космический телескоп Европейского космического агентства, – касающиеся области, располагающейся рядом с NGC 5999, они заметили существование других кластеров, неизвестных ранее. 

Эти скопления находятся на расстоянии около 4900 световых лет от нашей планеты и содержат, по меньшей мере, несколько сотен звезд, металличность которых близка к Солнцу.

По мнению астрономов, возраст этих кластеров составляет от 0,1 до 1,4 миллиарда лет.

Согласно полученным данным, UFMG 1, UFMG 2 и UFMG 3 имеют предельные радиусы в 20,5, 15,6 и 19,5 световых лет соответственно. Для сравнения, NGC 5999 имеет предельный радиус около 15 световых лет.

По словам исследователей, UFMG 1 и UFMG 2 имеют более плотное ядро ​​по сравнению с UFMG 3, которое имеет более узкую центральную структуру. Кроме того, астрономы отмечают, что UFMG 3 находится в небе рядом с двумя другими известными скоплениями: Majaess 166 и Teutsch 81. Они добавляют, что два объекта, вероятно, не что иное, как отдаленные скопления, спроецированными в направлении UFMG 3.

Команда ученых также отмечает, что все недавно идентифицированные открытые кластеры имеют четко определенные основные последовательности и содержат по крайней мере два гиганта, облегчая процедуру подбора изохрон.

22 октября 2018 года возле Млечного пути обнаружена на данный момента самая маленькая галактика-каннибал. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, млечный путь, астрономы, звезды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 