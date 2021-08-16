На неделе жара немного отступит: прогноз погоды в Украине до выходных

Сегодня в Украине сохраняется температура выше +30, но на неделе в западных и центральных областях жара спадет. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 16 августа, в большинстве областей Украины +30..+33, в Закарпатской и Днепропетровской областях +32..34, на востоке, в Крыму и в Черниговской и Запорожской областях +29..+31. На западе ожидаются дожди.

Во вторник, 17 августа, на западе температура понизится до +12..+25, в центральных, северных, восточных и южных областях +30..+33, в Одесской области и в Крыму +27..+29. На западе и в Житомирской и Винницкой областях – дожди и грозы.

В среду, 18 августа, на западе продолжится похолодание, ожидается +19..+23 градуса. В Житомирской области +22..+24, в Винницкой и Киевской +24..+26, в остальных центральных и северных областях +26..+31, в Днепропетровской до +33. В Крыму +27..+29, в Одесской области +28..+30, в других южных областях и на востоке Украины +29..+33. В большинстве областей пройдут дожди, местами грозы.

В четверг, 19 августа, и пятницу, 20 августа, в западных и северных областях +23..+27, в Сумской до +28, в центральных областях +25..+30, на юге +27..+32, на востоке +30..+33. Местами пройдут дожди и грозы.

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Денис Юдин

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