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Новороссийск ночью ушел под воду из-за сильнейшего ливня: видео из города на юге России видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 09:55
Скриншот из видеозаписи
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В ночь на 16 августа на российский Новороссийск обрушился мощный ливень, незадолго до полуночи в городе включи сирены. На утро в Краснодарском крае было подтоплено свыше 800 частных домовладений и более 2000 придомовых территорий, пишет МЧС РФ.

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Улицы города ночью "стали похожи на полноводные реки", а некоторые автомобили затопило почти до крыши, пишут местные жители в соцсетях.

За день до этого стихия затронула Анапу и Геленджик – там также все "плавало". В регионе перебои с электроснабжением.

Новороссийск на карте

Жителям домов в зоне подтопления рекомендовали собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации.

Спасатели заявили, что аномальные осадки привели к подъему воды на реке Баканка до опасного уровня.

Местный мэр написал в Instagram, что "прогноз погоды неутешительный".

Кадр дня 19.07.2021: Переход метро Берестейская в Киеве закрыли герметичным затвором 

Евгений Пилипенко
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