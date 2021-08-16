В ночь на 16 августа на российский Новороссийск обрушился мощный ливень, незадолго до полуночи в городе включи сирены. На утро в Краснодарском крае было подтоплено свыше 800 частных домовладений и более 2000 придомовых территорий, пишет МЧС РФ.
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Улицы города ночью "стали похожи на полноводные реки", а некоторые автомобили затопило почти до крыши, пишут местные жители в соцсетях.
За день до этого стихия затронула Анапу и Геленджик – там также все "плавало". В регионе перебои с электроснабжением.
Жителям домов в зоне подтопления рекомендовали собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и быть готовыми к эвакуации.
Спасатели заявили, что аномальные осадки привели к подъему воды на реке Баканка до опасного уровня.
Местный мэр написал в Instagram, что "прогноз погоды неутешительный".
- Несколько дней назад в оккупированном Крыму затопило Керчь.
- После пожаров в Турции начались наводнения: есть погибшие, людей эвакуируют.
- Ранее, в июне, непогода накрыла Ялту: также затопило. Стихия затронула тогда и Керчь.
- В июле в Китае затопило метро: вода достигла груди, в вагоне заканчивался воздух.
Кадр дня 19.07.2021: Переход метро Берестейская в Киеве закрыли герметичным затвором
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