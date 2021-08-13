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В оккупированном Крыму затопило Керчь – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 10:30
В оккупированном Крыму затопило Керчь – видео - Фото
Наводнение в Крыму (Фото - Радио Свобода)

Центральные улица оккупированной Керчи в Крыму затоплены после обильных ливней в регионе. Об этом пишет Крым.Реалии.

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Сообщается, что в городе не работает электротранспорт.

По информации оккупантов полуострова, из-за обильных осадков в Крыму подтопило 95 частных домов и 192 придомовые территории. Кроме того, оккупанты призвали жителей Керчи быть готовыми к эвакуации, а также подготовить медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов.

Керчь, Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы Крыма наиболее подвержены паводкам, говорит главарь российских оккупантов в Крыму Юрий Гоцанюк.

  • 18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.
  • Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.

Читайте также: Потоп в Крыму. 18 июня выпала трехмесячная норма осадков – это рекорд для Украины

Станислав Стороженко
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Крым оккупация наводнение потоп керчь
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