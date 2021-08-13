В оккупированном Крыму затопило Керчь – видео
13.08.2021, 10:30
Наводнение в Крыму (Фото - Радио Свобода)
Центральные улица оккупированной Керчи в Крыму затоплены после обильных ливней в регионе. Об этом пишет Крым.Реалии.
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Сообщается, что в городе не работает электротранспорт.
По информации оккупантов полуострова, из-за обильных осадков в Крыму подтопило 95 частных домов и 192 придомовые территории. Кроме того, оккупанты призвали жителей Керчи быть готовыми к эвакуации, а также подготовить медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов.
Керчь, Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы Крыма наиболее подвержены паводкам, говорит главарь российских оккупантов в Крыму Юрий Гоцанюк.
- 18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.
- Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.
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