В оккупированном Крыму затопило Керчь – видео

Центральные улица оккупированной Керчи в Крыму затоплены после обильных ливней в регионе. Об этом пишет Крым.Реалии.

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Сообщается, что в городе не работает электротранспорт.

По информации оккупантов полуострова, из-за обильных осадков в Крыму подтопило 95 частных домов и 192 придомовые территории. Кроме того, оккупанты призвали жителей Керчи быть готовыми к эвакуации, а также подготовить медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов.

Керчь, Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы Крыма наиболее подвержены паводкам, говорит главарь российских оккупантов в Крыму Юрий Гоцанюк.

18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.

Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.

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Станислав Стороженко

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