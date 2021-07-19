Кадр дня. Переход метро Берестейская в Киеве закрыли герметичным затвором – фото

Переход станции метро Берестейская в Киеве, которую заливало водой из-за сильнейших ливней, закрыли герметичным затвором. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация в Telegram.

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Как сообщается, переход на Берестейской закрыли гермозатвором, чтобы вода не попадала на пути метро. Об открытии станции для пассажиров сообщат позже.

В соцсетях публикуют кадры, как сегодня заливало водой Берестейскую. Также затапливало Академгородок, но эту станцию метро уже открыли, сообщали в КГГА.

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Марк Сировой

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