Кадр дня. Переход метро Берестейская в Киеве закрыли герметичным затвором – фото
19.07.2021, 14:07
Ливни в Киеве, закрытая станция метро Берестейская (фото - КГГА)
Переход станции метро Берестейская в Киеве, которую заливало водой из-за сильнейших ливней, закрыли герметичным затвором. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация в Telegram.
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Как сообщается, переход на Берестейской закрыли гермозатвором, чтобы вода не попадала на пути метро. Об открытии станции для пассажиров сообщат позже.
В соцсетях публикуют кадры, как сегодня заливало водой Берестейскую. Также затапливало Академгородок, но эту станцию метро уже открыли, сообщали в КГГА.
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- Сегодня в Украину пришел мощный грозовой фронт. Киев накрыло сильными ливнями, транспорт ходит с перебоями.
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