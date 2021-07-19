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На неделе жара спадет, в Украине пройдут дожди и грозы: карты погоды до выходных

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 09:31
На неделе жара спадет, в Украине пройдут дожди и грозы: карты погоды до выходных - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Украине на неделе спадет жара, ожидаются дожди и грозы. Об этом говорят данные прогноза погоды, опубликованные Укргидрометцентром.

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Сегодня, 19 июля, на западе страны +24..+27, в центре +27..+33, в Житомирской области +24..+26, на востоке и юге +33..+36, в Одесской области +31..+33, в Крыму +32..+34. Дожди и грозы пройдут в большинстве западных и центральных областей.

Завтра, 20 июля, на западе +21..+25, в центральных областях +26..+30, в Житомирской области +23..+25, в Винницкой +24..+26. В восточных областях +31..+34, на юге +30..+35. В части западных, центральных и южных областей ожидаются дожди и грозы.

В среду, 21 июля, на западе +22..+25, в центре +22..+26, на востоке +30..+33, в Харьковской области +28..+30, на юге от +25..+27 в Одесской области до +30..+32 в Запорожской. По всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

В четверг, 22 июля, на западе +22..+24, в центре +23..+26, на востоке +23..+25, на юге +24..+27, в Крыму +26..+28. В восточных, южных и некоторых центральных областях – дожди.

В пятницу, 23 июля, сохранятся почти такие же температурные условия по всей стране, осадков не ожидается.

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Денис Юдин
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