В Украину пришел грозовой фронт – холодный ветер из облаков формирует ударные волны. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
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Как сообщается, холодный грозовой фронт волнами продвигается с северо-запада, вдоль его линии формируются мощные грозовые облака с высотой до 12 км и температурой -60°C. На карте видно, что сейчас эпицентр фронта находится вдоль линии Хмельницкий-Киев-Чернигов.
Под тучами выпадают ливни, шквалы и град, пишут в УГМЦ. Во время осадков из них опускается переохлажденный воздух – он ударяется о землю и распространяется словно ударная волна. Воздух в ней вращается вокруг горизонтальной оси, внезапно достигает высоких скоростей и способен повреждать деревья.
Грозовой фронт уже ударил по Киеву. По данным сервиса Lightning map, грозы бушуют практически по всему городу.
Журналисты LIGA.net сообщают, что в разных районах города потемнело небо, бьют молнии и льет проливной дождь. Из-за ливня закрыли станцию метро Берестейская, а наземный транспорт работает без соблюдения графика. Киевляне и жители пригородов в соцсетях делятся кадрами стихии.
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- На прошлой неделе из-за жары в Киеве дважды фиксировали температурные рекорды, однако на этой неделе в Украину придет похолодание, говорят синоптики.
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