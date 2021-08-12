В черноморском регионе Турции из-за сильных дождей начались наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Людей эвакуировали из затопленных и разрушенных домов на лодках и вертолетах, передает пресс-служба турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
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Наводнения произошли в городах Бартын, Кастамону и Синоп. Сразу после стихийного бедствия спасатели начали эвакуацию населения и поисково-спасательные работы.
По данным AFAD, из-за наводнения в Кастамону погибли шесть человек, продолжаются поиски пропавшего без вести в Бартыне.
Сообщается о сотнях пострадавших от наводнений, также сотни человек эвакуировали в безопасные районы.
Наводнения полностью разрушили некоторые дома, многие здания затопило, а машины "смело" потоком воды.
- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из некоторых отелей эвакуировали туристов. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты.
- 12 августа власти сообщили, что в Турции потушили все крупные лесные пожары, которые стали самыми большими в истории страны.
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