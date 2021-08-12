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После пожаров в Турции начались наводнения. Есть погибшие, людей эвакуируют – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 15:25
Наводнение в Турции (Фото - ЕРА)
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В черноморском регионе Турции из-за сильных дождей начались наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Людей эвакуировали из затопленных и разрушенных домов на лодках и вертолетах, передает пресс-служба турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

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Наводнения произошли в городах Бартын, Кастамону и Синоп. Сразу после стихийного бедствия спасатели начали эвакуацию населения и поисково-спасательные работы.

По данным AFAD, из-за наводнения в Кастамону погибли шесть человек, продолжаются поиски пропавшего без вести в Бартыне.

Сообщается о сотнях пострадавших от наводнений, также сотни человек эвакуировали в безопасные районы.

Наводнения полностью разрушили некоторые дома, многие здания затопило, а машины "смело" потоком воды.

Читайте также: Наводнение в Германии. Люди без света и питьевой воды, власти предложили эвакуацию: видео

Оксана Житнюк
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эвакуация наводнение стихия Кастамону Бартын Синоп
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