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"Вода достигла груди, в вагоне заканчивался воздух". В Китае затопило метро – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 14:00
Затопленное метро в Чжэнжоу (скриншот с видео)
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В Китае из-за сильнейших ливней, каких "не помнят последнюю тысячу лет", затопило целую ветку метро в Чжэнжоу – 12 человек погибли, сообщает Reuters.

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В сети появился ряд видео, как пассажиры метро едут в темных вагонах по грудь в воде, а сама станция и тоннели превратились в бурлящие потоки воды. Около 500 человек удалось спасти, но 12 человек погибли.

"Вода достигла моей груди. Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а то, что воздух в вагоне начал заканчиваться", – рассказал один из очевидцев. Из-за дождей автобусное сообщение было приостановлено, поэтому многие люди пересели в эти дни на метро.

Всего с субботы до вторника в Чжэнжоу выпало 617 мм осадков, что почти равно среднегодовому показателю в 640 мм. По словам местных метеорологов, за последние три дня выпало такое количество дождей, которое "не наблюдалось последнюю тысячу лет".

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Дарья Мостовая
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Китай затопление метро видео наводнение чжэнжоу
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