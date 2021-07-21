В Китае из-за сильнейших ливней, каких "не помнят последнюю тысячу лет", затопило целую ветку метро в Чжэнжоу – 12 человек погибли, сообщает Reuters.

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В сети появился ряд видео, как пассажиры метро едут в темных вагонах по грудь в воде, а сама станция и тоннели превратились в бурлящие потоки воды. Около 500 человек удалось спасти, но 12 человек погибли.

"Вода достигла моей груди. Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а то, что воздух в вагоне начал заканчиваться", – рассказал один из очевидцев. Из-за дождей автобусное сообщение было приостановлено, поэтому многие люди пересели в эти дни на метро.

Всего с субботы до вторника в Чжэнжоу выпало 617 мм осадков, что почти равно среднегодовому показателю в 640 мм. По словам местных метеорологов, за последние три дня выпало такое количество дождей, которое "не наблюдалось последнюю тысячу лет".

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Дарья Мостовая

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