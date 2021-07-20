На центральную часть Китая обрушилось наводнение, причиной которого стали обильные затяжные дожди и прорыв плотин на реках. В результате местные реки вышли из берегов, нарушив работу общественного транспорта и загнав в ловушку жителей отдельных районов, пишет The Guardian.

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Вода затопила переходы и торговые центры под землей.

Местным жителям пришлось приспосабливаться к новым условиям, многим помогали добраться до дома спасатели.

В середине июля сильнейшее наводнение переживала Германия: фото, видео.

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