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В Китае масштабное наводнение, тысячи местных жителей оказались в ловушке: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 21:00
Спасатели на лодке (скриншот с видео)
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На центральную часть Китая обрушилось наводнение, причиной которого стали обильные затяжные дожди и прорыв плотин на реках. В результате местные реки вышли из берегов, нарушив работу общественного транспорта и загнав в ловушку жителей отдельных районов, пишет The Guardian.

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Вода затопила переходы и торговые центры под землей.

Местным жителям пришлось приспосабливаться к новым условиям, многим помогали добраться до дома спасатели.

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Китай фото видео наводнение потоп
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