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На неделе в Украине сохранится теплая погода: прогноз до выходных

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 08:59
На неделе в Украине сохранится теплая погода: прогноз до выходных - Фото
Иллюстратиивное фото: пресс-служба КГГА

В Украине до выходных сохранится теплая погода, местами пройдут дожди и грозы. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 9 августа, на западе Украины +24..+27, в Закарпатской области +27..+29. В центральных и южных областях +28..+31, в Житомирской области +27..+29, в Харьковской и Донецкой областях +29..+31, в Луганской +32..+34. На западе и на востоке страны местами ожидаются дожди и грозы.

Завтра, 10 августа, на западе +22..+25, в Закарпатской области +26..+28. В центральных областях +26..+29, в Житомирской и Винницкой – +24..+26. На юге +29..+33, на востоке +30..+33. Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных, восточных и южных областей.

В среду, 11 августа, в западных областях и Винницкой области +23..+27, в Закарпатской области и в центральных областях +26..+28. На юге +29..+31, в Одесской области до +32. На востоке +29..+31, в Харьковской области +27..+29. На западе, востоке, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму – дожди и грозы.

В четверг, 12 августа, на западе +23..+25, в Закарпатской области +26..+28. В центральных областях и Харьковской области +24..+28, в южных и Луганской +27..+30, в Донецкой области +27..+29. Дожди и грозы ожидаются на востоке страны и в Крыму.

В пятницу, 13 августа, температура сохранится такой же, дожди и грозы ожидаются только в Крыму.

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Денис Юдин
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