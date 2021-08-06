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06.08.2021, 14:12

Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видео

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Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видео
Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видео
Ураган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видеоУраган сорвал крышу с башни Каменец-Подольской крепости и повредил корпус – фото, видео

Вчера вечером ураган сорвал крышу с Лаской башни Каменец-Подольской крепости и повредил один из корпусов. Об этом сообщил в видеобращении директор Каменец-Подольского исторического музея Александр Заремба.

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По его словам, сильный ветер сорвал деревянное покрытие крыши Лаской башни. Конструкция пролетела около 25-30 метров и упала на пристенный комплекс №2, повредив и его.

Последствия непогоды в Каменец-Подольской крепости ликвидируют, говорит Заремба, решается вопрос, как уберечь башню от дождя.

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Во время урагана пострадала не только Каменец-Подольская крепость. В управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Хмельницкой области пишут, что вчера вечером в Каменец-Подольском районе шел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра (до 20 м/с).

По данным ГСЧС, было повалено более сотни деревьев, сорвано крыши с пяти домов и частных зданий. К ликвидации последствий непогоды привлекали 41 спасателя и девять единиц техники.

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Теги: крепость, погода, ураган, крыша, каменец-подольский
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