На популярной в Карпатах горе идет снег, склоны обледенели: фото зимней погоды

На горе Поп-Иван Черногорский в Карпатах стоит зимняя погода, передает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 09:20 на горе падает снег, наблюдается облачная погода, дует юго-западный ветер 11-12 м/с. Температура воздуха –3 °С.

Отмечается, что склоны обледенели. На фото видно большие сосульки и на здании самого поста.

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Марко Сировой

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