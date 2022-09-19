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На популярной в Карпатах горе идет снег, склоны обледенели: фото зимней погоды

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 11:02
На популярной в Карпатах горе идет снег, склоны обледенели: фото зимней погоды - Фото
Зимняя погода в Карпатах, 19 сентября (фото - Черногорский горный поисково-спасательный пост)

На горе Поп-Иван Черногорский в Карпатах стоит зимняя погода, передает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 09:20 на горе падает снег, наблюдается облачная погода, дует юго-западный ветер 11-12 м/с. Температура воздуха –3 °С.  

Отмечается, что склоны обледенели. На фото видно большие сосульки и на здании самого поста.

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Марко Сировой
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погода снег Карпаты похолодание зима Поп-Иван Черногорский
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