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На следующей неделе в Украине похолодает – синоптик

14.03.2021, 14:26
На следующей неделе в Украине похолодает – синоптик - Фото
Фото: depositphotos.com

В середине следующей недели в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В понедельник в Украину придется очередной атмосферный фронт. В западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидается дождь, но в западных областях может быть и мокрый снег. 

На остальной территории Украины – без существенных осадков. В центральных областях, на юге и востоке – днем от 7 до 13 градусов тепла. В северных – от 4 до 8 градусов. На западе от 2 до 5 градусов тепла. В Киеве 15 марта температура составит около 5 градусов тепла. 

Во вторник температура в столице вырастет до 9-10 градусов тепла, но уже в среду вновь похолодает. 

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Владислав Сердюк
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