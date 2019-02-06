На станцию "Вернадский" едет внук первого украинца в Антарктиде

Станция "Академик Вернадский" (скриншот из видеозаписи)

Определился основной состав 24-й летней Украинской антарктической экспедиции: зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и 2 женщины под руководством доцента кафедры зоологии Львовского национального университета им. Франко Игоря Дикого, для которого это не первая зимовка в Антарктиде.

В Национальном антарктическом научном центре, который за последние пару лет значительно активизировал работу, сообщили остальной состав экспедиции:

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— геофизик Евгений Бриллинг (Институт геофизики им. Субботина НАНУ, Закарпатье);

— геофизик Богдан Гаврилюк (Радиоастрономический институт НАНУ, Харьков);

— метеоролог Александр Зулас (Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, Одесса);

— метеоролог Сергей Разумный (Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского, Чернобыль/Киев);

— метеоролог Тарас Билый (Институт геофизики им. Субботина НАНУ, Киев);

— биолог Оксана Савенко (НАНЦ);

— врач Наталья Бабий;

— системный механик Антон Омельченко;

— дизелист-электрик Андрей Голубенко;

— системный администратор связи Александр Квятковский;

— повар Богдан Паламарчук.

Восемь участников ранее уже зимовали на станции (у Гаврилюка это уже восьмая экспедиция), а четверо отправятся туда впервые.

Как отметили в НАНЦ, в состав экспедиции вошел правнук Антона Омельченко — первого украинца, который побывал в Антарктиде в составе британской экспедиции Скотта в 1910-1912 годах. У Антона Омельченко это вторая зимовка.

В этом году Украина собрала крупнейшую экспедицию за последние 18 лет - на юг всего поедут 26 исследователей и инженеров.

Впервые за время независимости был проведен открытый отбор участников: получено рекордное количество заявок — 178. Отбор участников проводила конкурсная комиссия во главе с и. о. директора НАНЦ Евгением Диким.

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"Хочу прежде всего обратиться ко всем, кто в этот раз не попал в состав экспедиции. Во-первых, не обижайтесь: состав очень ограничен, только 12 позиций, а сильных кандидатов оказалось очень много. Если вы пока не прошли, это не значит, что вы непригодны; просто кто-то имел больше опыта и знаний, и на этот раз предпочтение было отдано ему. Поэтому, если ваше желание стать полярником не является мимолетным импульсом, а серьезным осознанным намерением, ждем вас в следующий раз. Для каждого и каждой из вас нет ничего невозможного", — сказал он, добавив, что сам 11 лет ждал шанса отправиться работать на станцию.

Какая сейчас погода на станции, всегда в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

В начале 2019 года стало известно, что "Вернадского" впервые со дня передачи ее Украине капитально отремонтируют и модернизируют.