На Украину надвигается непогода: школам и вузам советуют готовиться к удаленному режиму

В Минобразования срочно рекомендуют руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей подготовиться к возможному переводу детей на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий. Соответствующее письмо опубликовано на сайте министерства.

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Также в министерстве призвали принять дополнительные меры, чтобы не допустить переохлаждения детей во время непогоды.

По данным Гидрометцентра, в связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова до 30-40 см, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (уровень опасности — красный).

В Кировоградской области – сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (уровень опасности — оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (уровень опасности – желтый), на дорогах гололедица.

В Гидрометцентре предупредили, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Сегодня, 27 января, на большей части территории Украины ожидается около ноля градусов, в некоторых областях пройдет снег.

Вадим Ребрина

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