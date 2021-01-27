UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Украину надвигается непогода: школам и вузам советуют готовиться к удаленному режиму

27.01.2021, 18:56
На Украину надвигается непогода: школам и вузам советуют готовиться к удаленному режиму - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Минобразования срочно рекомендуют руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей подготовиться к возможному переводу детей на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий. Соответствующее письмо опубликовано на сайте министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в министерстве призвали принять дополнительные меры, чтобы не допустить переохлаждения детей во время непогоды.

По данным Гидрометцентра, в связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова до 30-40 см, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (уровень опасности — красный).

В Кировоградской области – сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (уровень опасности — оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (уровень опасности – желтый), на дорогах гололедица.

В Гидрометцентре предупредили, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Сегодня, 27 января, на большей части территории Украины ожидается около ноля градусов, в некоторых областях пройдет снег.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
погода минобразования обучение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 