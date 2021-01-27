В Украине сегодня около ноля, гололедица и мокрый снег: карта погоды
27.01.2021, 08:29
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня, 27 января, на большей части территории Украины ожидается около ноля градусов, в некоторых областях пройдет снег. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.
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В западных и центральных областях Украины синоптики прогнозируют -1..1 градус, в восточных областях, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской – 4..8 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до 8..10 градусов.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег, на дорогах – гололедица, предупреждает ГСЧС. На юге страны – порывы ветра 15-20 м/с.
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