На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко большинство голосов получил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Результаты выборов опубликованы на сайте КНУ.

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Бугров набрал 1839 голосов, или 75,6% от проголосовавших. За директор Института геологии Сергея Выжву проголосовали 450 человек, или 18,5%.

В голосовании участвовали все научные и педагогические штатные сотрудники университета, а также представители студенчества и других штатных сотрудников. Выборы проходили на шести избирательных участках под наблюдением представителей кандидатов. Явка составила 62,94%.

По уставу КНУ, победителем второго тура считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

С 2008 года должность ректора КНУ занимал Леонид Губерский.

Бугров – кандидат философских наук, профессор. Родился в 1967 году в Бучаче Тернопольской области. Закончил философский факультет КНУ. С 1998 года – доцент, затем профессор кафедры истории философии КНУ. С 2009 года – проректор КНУ по научно-педагогической работе. Автор более 100 научных и научно-методических работ.

28 октября стало известно, что на выборах ректора КНУ может баллотироваться экс-спикер Рады Владимир Литвин. Позже он отказался от участия в выборах из-за заболевания COVID-19.

Денис Юдин

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