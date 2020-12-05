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На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

05.12.2020, 12:14
На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров - Фото
Владимир Бугров (Фото – скриншот из видео IDEALIST.media, youtube)

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко большинство голосов получил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Результаты выборов опубликованы на сайте КНУ.

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Бугров набрал 1839 голосов, или 75,6% от проголосовавших. За директор Института геологии Сергея Выжву проголосовали 450 человек, или 18,5%.

В голосовании участвовали все научные и педагогические штатные сотрудники университета, а также представители студенчества и других штатных сотрудников. Выборы проходили на шести избирательных участках под наблюдением представителей кандидатов. Явка составила 62,94%.

По уставу КНУ, победителем второго тура считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

С 2008 года должность ректора КНУ занимал Леонид Губерский.

Бугров – кандидат философских наук, профессор. Родился в 1967 году в Бучаче Тернопольской области. Закончил философский факультет КНУ. С 1998 года – доцент, затем профессор кафедры истории философии КНУ. С 2009 года – проректор КНУ по научно-педагогической работе. Автор более 100 научных и научно-методических работ.

Денис Юдин
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ректор Владимир Бугров КНУ им. Т. Шевченко

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