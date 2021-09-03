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На выходных и в начале следующей недели похолодает еще сильнее, ночами до +4: карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 09:50
На выходных и в начале следующей недели похолодает еще сильнее, ночами до +4: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На выходных в Украине немного похолодает, а в начале следующей неделе температура опустится до +13 днем и +4 ночью. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 4 сентября, на западе страны, в центральных областях и Харьковской области +15..+18, в Закарпатской области до +20, в Черниговской и Сумской областях +14..+16. На востоке +18..+21, на юге +21..+24. Ночью температура опустится до +9..+12. Местами пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 5 сентября, на западе и в центре Украины температура сохранится такой же, на востоке похолодает до +15..+18, на юге до +17..+21, в Крыму до +22. Небольшие дожди ожидаются в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ночью +5..+8, на юге до +12, в Крыму до +14.

В понедельник, 6 сентября, и во вторник, 7 сентября, в западных и центральных областях +13..+15, в Закарпатской области до +19, в Полтавской и Кировоградской до +16. На востоке Украины +15..+17, на юге +17..+20. Ночью +4..+7, на юге до +11. Осадков не ожидается.

Читайте также: В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог

Денис Юдин
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