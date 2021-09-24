На выходных немного потеплеет: карта погоды

На выходных в Украине немного потеплеет, на юге температура поднимется выше +20 градусов. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 25 сентября, на западе Украины +14..+19, в центре и на востоке +12..+16, на юге +15..+20. Небольшие дожди ожидаются в центральных, восточных и южных областях.

В воскресенье, 26 сентября, на западе Украины +15..+19, в Закарпатской области +19..+21, в центральных областях +12..+16, на востоке +14..+18. На юге +17..+21, в Одесской области +21..+23. Небольшие дожди ожидаются на востоке страны.

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Денис Юдин

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