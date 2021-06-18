UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На выходных в Украине – жара до +32 градусов: карта погоды

18.06.2021, 13:30
На выходных в Украине – жара до +32 градусов: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

На выходных в Украину придет жара до +32 градусов, дождей будет мало. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 18 июня, в западных и центральных областях Украины +26..+29, в восточных и южных +24..+27. На юге и востоке страны пройдут дожди.

В субботу, 19 июня, в западных областях +27..+29, В Закарпатской области +28..+30, в Прикарпатье +24..+27. В центральных областях +26..+29, в Винницкой области +25..+27. На востоке +26..+28, в Луганской области до +30. На юге +25..+28, в Одесской области +23..+25. Небольшие дожди и грозы ожидаются отдельных районах на западе и на юге страны.

В воскресенье, 20 июня, погода почти не изменится, в Одесской области потеплеет до +25..+27 градусов, в Харьковской до +28..+30.

В понедельник, 22 июня, на западе +27..+30, в Закарпатской области до +31, в центральных областях +29..+31, в Киеве до +32, на востоке +30..+32, на юге +28..+30. Небольшие дожди ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Читайте также: "Сейчас рыбки заведутся". Ялта утонула в аномальных ливнях вслед за Керчью: подборка видео

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода карта жара
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 