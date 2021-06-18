На выходных в Украине – жара до +32 градусов: карта погоды

На выходных в Украину придет жара до +32 градусов, дождей будет мало. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 18 июня, в западных и центральных областях Украины +26..+29, в восточных и южных +24..+27. На юге и востоке страны пройдут дожди.

В субботу, 19 июня, в западных областях +27..+29, В Закарпатской области +28..+30, в Прикарпатье +24..+27. В центральных областях +26..+29, в Винницкой области +25..+27. На востоке +26..+28, в Луганской области до +30. На юге +25..+28, в Одесской области +23..+25. Небольшие дожди и грозы ожидаются отдельных районах на западе и на юге страны.

В воскресенье, 20 июня, погода почти не изменится, в Одесской области потеплеет до +25..+27 градусов, в Харьковской до +28..+30.

В понедельник, 22 июня, на западе +27..+30, в Закарпатской области до +31, в центральных областях +29..+31, в Киеве до +32, на востоке +30..+32, на юге +28..+30. Небольшие дожди ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

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Денис Юдин

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