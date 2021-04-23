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На выходных в Украине похолодает, ночами ожидаются заморозки: карта погоды

23.04.2021, 09:29
На выходных в Украине похолодает, ночами ожидаются заморозки: карта погоды - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)

Сегодня, 23 апреля, в Украине до +18 градусов, дожди и грозы. На выходных похолодает, ночами ожидаются заморозки. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня на западе Украины +9..+11, в центральных областях +11..+13, в Полтавской области до +16, на востоке +15..+18, на юге +13..+18, в Крыму до +19.

Почти во всех областях страны ожидаются небольшие дожди, в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях возможны грозы.

Завтра, 24 апреля, в западных областях +10..+12, в центральных +7..+10, на востоке и юге страны до +14. Ночью на западе и в центральных областях температура может опуститься до 0..-3. Сильных осадков не ожидается.

В воскресенье, 25 апреля, на западе +7..+12, в центральных областях +7..+11, на востоке до +14, на юге до +15. Ночью в западных и центральных областях до -3, осадков не ожидается.

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Денис Юдин
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