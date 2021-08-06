На выходных в Украину вернется жара: прогноз погоды

На выходных в Украину вернется жара, в некоторых областях пройдут дожди и грозы. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 6 августа, на западе Украины +21..+24, в Черновицкой области до +26. В центре от +24..+26 в Житомирской и Киевской областях до +31..+33 в Сумской. На юге +31..+34, в Одесской области +27..+29, на востоке Украины +32..+35. В западных и центральных областях, в Одесской и Николаевской области пройдут дожди и грозы.

В субботу, 7 августа, в западных областях +23..+25, в центральных +23..+26, на юге +31..+33, в Одесской области +26..+28, на востоке +31..+34. Дожди и грозы ожидаются на востоке страны, в Сумской и Черниговской областях.

В воскресенье, 8 августа, на западе +26..+28, в Закарпатской области +29..+31. В центральных областях +26..+30, на юге +29..+31, в Крыму +27..+29. На востоке Украины +30..+33. Дожди и грозы ожидаются в восточных областях, в Запорожье и в Крыму.

Читайте также: В Украину идут дожди и град. Вода в реках поднимется на метр, есть угроза оползней – ГСЧС

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.