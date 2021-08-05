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В Украину идут дожди и град. Вода в реках поднимется на метр, есть угроза оползней – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 14:45
В Украину идут дожди и град. Вода в реках поднимется на метр, есть угроза оползней – ГСЧС - Фото
Перелив Днестра через дамбу в селе Устье Зеленое Монастырисского района (Фото: пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области)

В западных регионах Украины уровень воды в реках может подняться на один метр из-за осадков, что может спровоцировать оползни и затопления. Также в разных частях страны ожидаются дожди, грозы и град, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что сегодня вечером и в течение 6 августа уровень воды может подняться на 0,3-0,8 м в реках Закарпатской области, а в реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковская областях – на 0,3-1,3 м.

Также в ГСЧС предупреждают о возможном повышении уровня воды 6 и 7 августа в реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. Вода может подняться на уровень 0,2-1,0 м.

В некоторых населенных пунктах, находящихся "внизу", может произойти затопление, а в горных районах есть угроза появления селевых потоков и оползней. Уровень опасности – оранжевый.

По данным ГСЧС, 6 августа в Украине, помимо юго-восточной и восточной части, пройдут грозы, а днем в отдельных районах ожидаются шквалы и град. В западных регионах и в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях пройдут сильные ливни. Уровень опасности – желтый.

По данным Укргидрометцентра, 6 августа дожди и грозы ожидаются во всех регионах, кроме Крыма, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.



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Оксана Житнюк
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