Июль в Киеве вошел в тройку самых жарких за 140 лет наблюдений, полмесяца было жарче +30

Июль 2021 года в Киеве вошел в тройку самых жарких месяцев за 140 лет наблюдений. Данные опубликованы Центральной геофизической обсерваторией имени Бориса Срезневского.

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По данным ученых, среднемесячная температура в июле составила +24,6 градуса, как и в 2010 году, это на 3,3 градуса выше климатической нормы. Жарче был только июль 1936 года – +25,5 градусов. Самыми холодными были июли в 1902, 1935 и 1979 годах – всего +16,9 градусов.

В прошедшем июле было 17 дней, когда температура воздуха поднималась выше +30. Холоднее всего было под утро 23 июля, +15 градусов, а жарче – после полудня 29 июля, +32,6 градусов.

На проспекте Науки, 37, выпало 63 мм осадков, что составляет 93% от климатической нормы.

Денис Юдин

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