UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Июль в Киеве вошел в тройку самых жарких за 140 лет наблюдений, полмесяца было жарче +30

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 14:20
Июль в Киеве вошел в тройку самых жарких за 140 лет наблюдений, полмесяца было жарче +30 - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Июль 2021 года в Киеве вошел в тройку самых жарких месяцев за 140 лет наблюдений. Данные опубликованы Центральной геофизической обсерваторией имени Бориса Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ученых, среднемесячная температура в июле составила +24,6 градуса, как и в 2010 году, это на 3,3 градуса выше климатической нормы. Жарче был только июль 1936 года – +25,5 градусов. Самыми холодными были июли в 1902, 1935 и 1979 годах – всего +16,9 градусов.

В прошедшем июле было 17 дней, когда температура воздуха поднималась выше +30. Холоднее всего было под утро 23 июля, +15 градусов, а жарче – после полудня 29 июля, +32,6 градусов.

На проспекте Науки, 37, выпало 63 мм осадков, что составляет 93% от климатической нормы.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев погода жара июль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 