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На выходных в Украину вернется весна: карта погоды

07.04.2021, 13:35
На выходных в Украину вернется весна: карта погоды - Фото
Фото: pixabay.com

На выходных в Украине ожидается потепление. Об этом говорит прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

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Завтра, 8 апреля, в Украине ожидаются небольшие дожди, кроме южных областей. Температура от +6 до +10 градусов.

В пятницу, 9 апреля, осадков не прогнозируют, в южных областях температура поднимется до +11..+13 градусов.

В субботу температура поднимется до +11..+14 градусов, также без осадков.

В воскресенье в западных и центральных областях +13..+16 градусов, на юге +11..+14, на востоке +10..+13. В восточных, южных областях и в Крыму возможны грозы.

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Денис Юдин
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