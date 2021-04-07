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В Северном море бушует шторм. Драматическое видео спасения экипажа неуправляемого судна видео

07.04.2021, 11:16
Cкриншот из видеозаписи
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Вчера, 6 апреля, норвежские спасатели эвакуировали экипаж дрейфующего в штормовом Северном море нидерландского судна для перевозки яхт. Видео операции с использованием вертолета выложено в YouTube Норвежского координационно-спасательного центра.

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На кадрах видно, что некоторые из 12 членов экипажа прыгнули в море с палубы 112-метрового Eemslift Hendrika, после чего их подобрали спасатели, которым также пришлось спускаться на воду. Остальных членов экипажа подняли с палубы.

Как сообщает Reuters, в резервуарах судна находится около 350 тонн нефти и 50 тонн дизтоплива.

Смотрите видео: "Mayday! Судно переломлено!" Одесские СМИ показали момент крушения Arvin

Сейчас специалисты пытаются вернуть ему управляемость и отбуксировать в более тихий район, чтобы не случился разлив топлива. Одна из яхт упала в море.

По данным Marine Traffic, судно продолжает дрейфовать к суше и находится примерно в 60 км от побережья муниципалитета Стад.

Смотрите видео: Кораблекрушение в Черном море. СМИ Румынии показали спасение украинских моряков

Евгений Пилипенко
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