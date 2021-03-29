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Инженерные бригады сняли с мели заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз Ever Given. Об этом, ссылаясь на свои данные, пишет пресс-служба одного из крупнейших в мире операторов морских перевозок Inchcape Shipping.

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"Плавучесть Ever Given был успешно возвращена в 05:30 утра (по Киеву). Сейчас ее закрепляют", – пишут в компании.

Позднее, около 09:00, это подтвердили и в администрации Суэцкого канала.

Участвующий в операции сотрудник инженерной компании сказал, что снять контейнеровоз с мели помогли "более сильные, чем обычно, весенние приливы". Судно сдвинули уже на 102 м от берега.

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Между тем, агентство Bloomberg уточняет: хоть Ever Given и "был освобожден спасательными бригадами, но неясно, как скоро жизненно важный торговый путь будет открыт для движения".

The Wall Street Journal, которая цитирует главу администрации канала Усаму Рабиа, пишет, что судно "сдвинули с места" и "частично" сняли с мели. Сейчас более дюжины буксиров пытаются выровнять его вдоль канала.

СПРАВКА. Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте с 1869 года, соединяющий Средиземное и Красное моря. Длина – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м. Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Первый прообраз канала был прорыт во втором тысячелетии до н. э.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.

Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта.

В пробке – более 300 судов. Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.

По оценкам инженеров, чтобы сдвинуть сухогруз с места, нужно удалить не менее 20 000 кубометров грунта. На 29 марта из-под носовой части судна удалось изъять земснарядами 27 000 кубометров песка.

Евгений Пилипенко

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