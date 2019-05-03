Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2019 году пройдет 3-20 мая. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Право на регистрацию и сдачу ВНО во время дополнительной сессии имеют лица, которые:
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В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике.
27 июня - немецкий язык
1 июля - французский язык
2 июля - испанский язык
3 июля - украинский язык и литература
4 июля - физика
5 июля - английский язык
8 июля - история Украины
9 июля - биология
10 июля - география
Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.