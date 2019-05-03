Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019

Фото: LIGA.net

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2019 году пройдет 3-20 мая. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Право на регистрацию и сдачу ВНО во время дополнительной сессии имеют лица, которые:

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принимали участие в АТО и/или ООС, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во ВНО в основной период;

проживают на временно оккупированной территории, или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению суда находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

не смогли зарегистрироваться в основную сессию по уважительным причинам, хотя должны пройти государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

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В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике.

27 июня - немецкий язык

1 июля - французский язык

2 июля - испанский язык

3 июля - украинский язык и литература

4 июля - физика

5 июля - английский язык

8 июля - история Украины

9 июля - биология

10 июля - география

Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.