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03.05.2019, 11:28

Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019

Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019 - Фото
Фото: LIGA.net

Зарегистрироваться могут те, кто живет в оккупации, воевал, находится в тюрьме и не успел зарегистрироваться в основную сессию по уважительной причине

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Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2019 году пройдет 3-20 мая. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Право на регистрацию и сдачу ВНО во время дополнительной сессии имеют лица, которые:

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  • принимали участие в АТО и/или ООС, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во ВНО в основной период;
  • проживают на временно оккупированной территории, или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;
  • по решению суда находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
  • не смогли зарегистрироваться в основную сессию по уважительным причинам, хотя должны пройти государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

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В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике.

27 июня - немецкий язык
1 июля - французский язык
2 июля - испанский язык
3 июля - украинский язык и литература
4 июля - физика
5 июля - английский язык
8 июля - история Украины
9 июля - биология
10 июля - география

Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

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Теги: вступительная кампания, абитуриент, образование, вно, уцоко, вно-2019
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