Наев: Линию соприкосновения в Донбассе контролируем надежно

Сергей Наев (фото - facebook.com/petroporoshenko)

Линию соприкосновения в Донбассе Вооруженные силы контролируют надежно. Об этом в интервью изданию Факты заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

"Ежедневная работа командующего объединенными силами сконцентрирована в первую очередь на удержании линии соприкосновения, недопущении потери хоть одного квадратного метра украинской земли и недопущении продвижения противника вперед. Эта задача выполнена на 100%", - отметил Наев.

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Он акцентировал внимание на том, что цель операции объединенных сил и его как командующего – это "освобождение всех территорий вплоть до государственной границы".

"Но, кроме этой задачи, которую нам предстоит решить, есть задача гораздо более глубокая и серьезная, чем это может показаться на первый взгляд: мы должны вернуть не только земли, но и граждан, сделать так, чтобы больше никто не поверил фейкам российских пропагандистских СМИ, популистам и лгунам страны-агрессора. Это большая, кропотливая, длительная и нелегкая работа. И этот процесс уже запущен", - уточнил Наев.

По его словам, все больше, когда-то настроенных против ВСУ, становятся лояльнее.

"Уверен, что не за горами тот час, когда никто не будет поглядывать на соседнее государство, где якобы вода мокрее, воздух чище, а пенсии выше. Все будет Украина! Чтобы ни говорили и ни писали в СМИ о зомбированности живущих по ту сторону линии соприкосновения, на самом деле я четко знаю одно: там наши сограждане", - отметил Наев.

Он добавил, что "очень многие из них с нетерпением ждут возвращения украинской власти" в ОРДЛО. "Обращаясь к ним, хочу сказать: мы не забыли о вас, поэтому делаем все, чтобы как можно скорее в каждом городе и селе снова гордо развевались украинские флаги. Обещаю: мы вернемся!"- подчеркнул Наев.

1 марта 2019 года Наев заявлял, что Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на эскалацию ситуации в Донбассе.