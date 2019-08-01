Нагцвардия уже на улицах: какими полномочиями обладают патрульные

Фото: пресс-служба НГУ

В пресс-службе Нациоанльной гвардии Украины разъяснили, что военнослужащие при патрулировании будут обладать теми же полномочиями, что и полицейские.

При несении службы нацгвардейцы будут руководствоваться статьей 31 закона "Про Национальную полицию Украины". В соответствии с ней, патрульные могут осуществлять превентивные превентивные меры и меры полицейского принуждения.

К превентивным мерам относятся:

проверка документов;

проведение опроса;

осуществление поверхностной проверки и осмотра;

остановка транспорта;

требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;

ограничение передвижения человека, транспортного средства или фактического владения вещью;

проникновение в жилье или другое владение человека;

проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

съемка на видео и фотографирование;

проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;

осуществление полицейской опеки.

Полицейские меры принуждения включают в себя физическое воздействие, применение спецсредств и применение огнестрельного оружия.

Сегодня 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Гвардейцы будут полностью экипированы и вооружены во время несения службы.

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