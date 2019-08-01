Нагцвардия уже на улицах: какими полномочиями обладают патрульные

В пресс-службе Нациоанльной гвардии Украины разъяснили, что военнослужащие при патрулировании будут обладать теми же полномочиями, что и полицейские.
При несении службы нацгвардейцы будут руководствоваться статьей 31 закона "Про Национальную полицию Украины". В соответствии с ней, патрульные могут осуществлять превентивные превентивные меры и меры полицейского принуждения.
К превентивным мерам относятся:
Полицейские меры принуждения включают в себя физическое воздействие, применение спецсредств и применение огнестрельного оружия.
Сегодня 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Гвардейцы будут полностью экипированы и вооружены во время несения службы.
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