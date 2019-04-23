Накануне Пасхи Епифаний передаст на фронт тысячу куличей

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Сегодня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний передаст на фронт освященные куличи для украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Тысячу куличей, приобретенных за счет Митрополии, освятят и передадут представителям минобороны на территории Свято-Михайловского златоверхого монастыря", - отметили в пресс-службе.

Реклама

В мероприятии также примут участие волонтеры и братия монастыря.

В этом году украинцы отмечают Пасху 28 апреля.

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя, или Страстная седмица.