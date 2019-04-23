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23.04.2019, 10:47

Накануне Пасхи Епифаний передаст на фронт тысячу куличей

Накануне Пасхи Епифаний передаст на фронт тысячу куличей - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Украинцы отмечают Пасху 28 апреля

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Сегодня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний передаст на фронт освященные куличи для украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Тысячу куличей, приобретенных за счет Митрополии, освятят и передадут представителям минобороны на территории Свято-Михайловского златоверхого монастыря", - отметили в пресс-службе.

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В мероприятии также примут участие волонтеры и братия монастыря.

В этом году украинцы отмечают Пасху 28 апреля.

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя, или Страстная седмица.

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Теги: Глава УПЦ Епифаний, фронт, куличи
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