НАН составила прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на период 11-25 января

В Национальной академии наук составили прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине. Об этом сообщается на сайте НАН.

В НАН прогнозируют, что в течение недели 12-18 января среднее количество новых случаев будет равно 5545 заболевших COVID-19. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116 умерших от коронавируса.

В течение недели 19–25 января, по данным ученых, среднее количество новых случаев составит 4663 заболевших COVID-19. Среднее количество новых летальных случаев за день – 102 умерших от коронавируса.

Прогноз составила рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, созданная на базе Института проблем математических машин и систем НАНУ.

Ученые использовали две независимые модели: статистическую Facebook Prophet и компартментную SEIR-U.

Как отмечается, модель Prophet оказалась чувствительной к аномальным праздничным значениям поэтому решили вычислить прогноз на одну неделю. Компартментная модель более устойчива к аномальным статистическим значениям, но не может описать наблюдаемую высокую недельную амплитуду колебаний.

В НАН подчеркивают, что погрешность прогноза значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно.

За прошедшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировали 4288 заболевших коронавирусом, умерли 68 пациентов. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Запорожской области.

Наталия Медведева

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