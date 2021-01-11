Коронавирус. В Украине – более 4000 новых заболевших, больше всего – в Запорожской области

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4288 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5011). Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Запорожской области (458), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В топ-5 по суточной заболеваемости COVID-19 также вошли Киев (371), Киевская (365), Одесская (312) и Николаевская (293) области.

За сутки умерли 68 пациентов (днем ранее – 99), выздоровели – 4819 (5292). Были госпитализированы 1372 заразившихся (2100).

Официально сделали 16 061 тест (23 245) на коронавирус. Основным методом ПЦР сделано 12 043 тестов (17 718), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 4018 (5527)

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 119 314 заболевших, 19 835 умерших и 796 417 выздоровевших.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 371 случай за сутки (днем ранее – 400);

Винницкая область – 97 (69);

Волынская – 103 (124);

Днепропетровская – 243 (240);

Донецкая – 153 (186);

Житомирская – 120 (111);

Закарпатская – 44 (49);

Запорожская – 458 (207);

Ивано-Франковская – 92 (74);

Киевская – 365 (405);

Кировоградская – 12 (85);

Луганская – 140 (142);

Львовская – 160 (326);

Николаевская – 293 (327);

Одесская – 312 (446);

Полтавская – 217 (175);

Ровенская – 88 (159);

Сумская – 160 (149);

Тернопольская – 103 (150);

Харьковская – 96 (344);

Херсонская – 159 (141);

Хмельницкая – 41 (185);

Черкасская – 229 (302);

Черновицкая – 153 (151);

Черниговская – 79 (60).

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Марк Сировой

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