Коронавирус. В Украине – более 4000 новых заболевших, больше всего – в Запорожской области
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4288 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5011). Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Запорожской области (458), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В топ-5 по суточной заболеваемости COVID-19 также вошли Киев (371), Киевская (365), Одесская (312) и Николаевская (293) области.
За сутки умерли 68 пациентов (днем ранее – 99), выздоровели – 4819 (5292). Были госпитализированы 1372 заразившихся (2100).
Официально сделали 16 061 тест (23 245) на коронавирус. Основным методом ПЦР сделано 12 043 тестов (17 718), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 4018 (5527)
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 119 314 заболевших, 19 835 умерших и 796 417 выздоровевших.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 371 случай за сутки (днем ранее – 400);
Винницкая область – 97 (69);
Волынская – 103 (124);
Днепропетровская – 243 (240);
Донецкая – 153 (186);
Житомирская – 120 (111);
Закарпатская – 44 (49);
Запорожская – 458 (207);
Ивано-Франковская – 92 (74);
Киевская – 365 (405);
Кировоградская – 12 (85);
Луганская – 140 (142);
Львовская – 160 (326);
Николаевская – 293 (327);
Одесская – 312 (446);
Полтавская – 217 (175);
Ровенская – 88 (159);
Сумская – 160 (149);
Тернопольская – 103 (150);
Харьковская – 96 (344);
Херсонская – 159 (141);
Хмельницкая – 41 (185);
Черкасская – 229 (302);
Черновицкая – 153 (151);
Черниговская – 79 (60).
- С 8 по 24 января в Украине действует жесткий карантин. В Минздраве разъяснили, чем нельзя торговать в магазинах.
- 9 января Степанов заявил, что на этой неделе прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.
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