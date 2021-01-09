Степанов: По прогнозам, на этой неделе начнется рост заболеваемости COVID-19

На этой неделе в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пояснил, что во время рождественско-новогодних праздников люди активно перемещались в Украине и за ее пределами: посещали родственников, отдыхали в санаториях и на курортах. По его словам, введение жесткого карантина как раз совпадает с окончанием инкубационного периода у тех, кто мог заразиться во время праздников.

"Как следствие, мы прогнозируем увеличение (а в некоторых регионах резкое увеличение) количества инфицированных. Они будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность<…>По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост количества заболевших", – сказал он.

Он также подчеркнул, что сейчас главная задача государства – не допустить волны заражений от тех, кто уже заразился во время новогодних праздников.

Со вчерашнего дня в Украине действует жесткий карантин. Он продлится до 24 января включительно.

В Минздраве уточнили, какие товары можно продавать в магазинах.

Читайте также: Степанов объяснил логику нового карантина: COVID-19 не распространяется активнее на носках

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.