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Степанов: По прогнозам, на этой неделе начнется рост заболеваемости COVID-19

09.01.2021, 15:42
Степанов: По прогнозам, на этой неделе начнется рост заболеваемости COVID-19 - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

На этой неделе в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Он пояснил, что во время рождественско-новогодних праздников люди активно перемещались в Украине и за ее пределами: посещали родственников, отдыхали в санаториях и на курортах. По его словам, введение жесткого карантина как раз совпадает с окончанием инкубационного периода у тех, кто мог заразиться во время праздников.

"Как следствие, мы прогнозируем увеличение (а в некоторых регионах резкое увеличение) количества инфицированных. Они будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность<…>По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост количества заболевших", – сказал он.

Он также подчеркнул, что сейчас главная задача государства – не допустить волны заражений от тех, кто уже заразился во время новогодних праздников.

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Марк Сировой
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