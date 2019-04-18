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18.04.2019, 15:33

Не допустить провокаций: пограничники усилят работу на выборах

Не допустить провокаций: пограничники усилят работу на выборах - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения 21 апреля

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С целью эффективного реагирования на возможные провокации боевиков во время проведения выборов, 21 апреля, предусмотрено усиление мер безопасности на контрольно-пропускных пунктах путем применения мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Активная фаза усиления уже началась. За счет маневра сил и спецсредств, активизации использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными Силами Украины", - сказали в штабе ООС.

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В штабе подчеркнули, что в день голосования пограничники готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения.

"Планируется усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств. Предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ", - добавили в штабе.

1 марта 2019 года командующий операцией объединенных сил Сергей Наев заявлял, что никакой специальной агитации для украинских военных не проводится накануне выборов президента Украины.

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Теги: Донбасс, пограничники, линия разграничения, выборы-2019
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