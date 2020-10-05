Не подал декларацию. ВАКС оштрафовал судью апелляционного суда на 45 900 грн
В первой инстанции судью оправдали, но апелляционная палата Высшего антикорсуда решила иначе
Сегодня, 5 октября, апелляционная палата Высшего антикорсуда признала судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в неподаче декларации, тем самым отменив оправдательное решение суда первой инстанции, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Принимая такое решение, ВАКС полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, признав судью виновным в умышленной неподаче декларации с 2015 по 2018 год.
Теперь нарушитель должен будет заплатить 45 900 грн штрафа, а также в течение двух лет не сможет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, которые предусматривают обязательную подачу декларации.
Приговор вступил в силу сегодня, но еще может быть обжалован в течение трех месяцев в Верховном Суде.
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