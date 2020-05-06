Раде рекомендован закон о декларациях: кто сможет не показывать доходы

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике признал некоррупционным и рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №3355-1, изменяющий круг лиц, чье имущество подлежит декларированию. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы комитета, нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.
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Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов государственных предприятий.
В то же время, законопроект изменяет понятие членов семьи, чье имущество подлежит декларации - из него исключаются дети, не проживающие вместе с декларантом.
Также закон исключает из круга декларантов советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента в том случае, если они работают на общественных началах.
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Юрчишин заявил, что в такой редакции законопроект позволит чиновникам избежать декларации имущества, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые с ними не проживают.
Законопроект внесен в парламент группой нардепов из Слуги народа, Батькивщины, ОПЗЖ и группы За будущее.