Раде рекомендован закон о декларациях: кто сможет не показывать доходы

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Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике признал некоррупционным и рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №3355-1, изменяющий круг лиц, чье имущество подлежит декларированию. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы комитета, нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.

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Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов государственных предприятий.

В то же время, законопроект изменяет понятие членов семьи, чье имущество подлежит декларации - из него исключаются дети, не проживающие вместе с декларантом.

Также закон исключает из круга декларантов советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента в том случае, если они работают на общественных началах.

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Юрчишин заявил, что в такой редакции законопроект позволит чиновникам избежать декларации имущества, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые с ними не проживают.

Законопроект внесен в парламент группой нардепов из Слуги народа, Батькивщины, ОПЗЖ и группы За будущее.

7 апреля глава СБУ Баканов отменил возможность для руководства спецслужбы не подавать декларации публично.

14 апреля САП открыла дело против мэра Одессы Труханова за то, что он якобы не задекларировал имущество жены.