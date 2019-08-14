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Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран: исследование

Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран: исследование - Фото
Фото: EPA
14.08.2019, 10:16

По данным исследования Wellcome Global Monitor, 50% украинцев считают вакцины эффективными

79% людей в мире согласны с утверждением, что вакцины безопасны. В Украине этот показатель значительно ниже - всего 29%. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Wellcome Global Monitor, сообщает пресс-служба Минздрава.

Опрос показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации отмечается в Беларуси и России.

Результаты исследования также показывают в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине - 50%.

"Это исследование показывает общий тренд - очень низкий уровень доверия к вакцинации в постсоветских странах. Советская система, которая пренебрегала интересами человека, способствовала недоверию к государству, в том числе и к системе здравоохранения", - отмечается в сообщении.

В Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита В (данные за 2018 год).

Специалисты предупреждают, что отказ от вакцинации имеет опасные последствия. Сейчас в Украине продолжается вспышка кори. С начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек, а от осложнений умерли 18 человек.

"Угрожающая ситуация с дифтерией (появляются единичные случаи и высок риск возникновения вспышки). Минздрав призывает проверить наличие проведенной вакцинации у детей и ревакцинации у взрослых и, в случае необходимости, как можно скорее получить прививки", - говорится в сообщении.

Сейчас впервые за последние годы Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами.

В опросе приняли участие более 140 000 человек из более 140 стран мира.

  • 13 мая 2019 года сообщалось, что вакцина от кори, паротита и краснухи стала бесплатной для людей любого возраста.

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