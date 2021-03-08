Немногим выше нуля и мокрый снег: карта погоды в Украине на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в большинстве областей Украины температура поднимется немногим выше нуля, ожидается мокрый снег. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Закарпатской области сегодня днем до +5, в Черновицкой – до +4, во Львовской – до +3, в остальных западных областях ожидается 0..+2 градуса.

В центральных областях и Киеве +1..+3, в Винницкой области +2..+4, в Черниговской и Сумской от -1 до +1.

На востоке страны до +4 в Луганской области и +5 в Донецкой. На юге температура поднимется до +7 градусов, в Запорожской области – до +6.

По всей Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег.

Читайте также: Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из космоса – спутниковые фото

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.