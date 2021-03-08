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Немногим выше нуля и мокрый снег: карта погоды в Украине на 8 марта

08.03.2021, 09:23
Немногим выше нуля и мокрый снег: карта погоды в Украине на 8 марта - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 8 марта, в большинстве областей Украины температура поднимется немногим выше нуля, ожидается мокрый снег. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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В Закарпатской области сегодня днем до +5, в Черновицкой – до +4, во Львовской – до +3, в остальных западных областях ожидается 0..+2 градуса.

В центральных областях и Киеве +1..+3, в Винницкой области +2..+4, в Черниговской и Сумской от -1 до +1.

На востоке страны до +4 в Луганской области и +5 в Донецкой. На юге температура поднимется до +7 градусов, в Запорожской области – до +6.

По всей Украине, кроме южных областей, ожидается мокрый снег.

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Денис Юдин
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