Ни ООН, ни Укрзализныця не формируют никакие "списки на эвакуацию", это фейк

В Украине не составляют никакие списки эвакуации ни от ООН, ни от Укрзализныци, предупредили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Программе развития ООН подтвердили: распространяемая в соцсетях информация о списках на эвакуацию самолетом – фейковая.

Не передавайте свои личные данные, никаких эвакуационных рейсов украинская сторона не организовывала.

В УЗ тоже называют фейком информацию о поезде из Харькова на 2 марта, "на который нужно записываться заранее".

"Не предоставляйте личные данные неизвестным людям", – сказали в госкомпании.

Используйте проверенные официальные каналы железной дороги: в Telegram, Facebook, на сайте.

Внимание: В Буче оккупанты, возможно, собирают женщин и детей, чтобы создать из них живой щит, предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Катерина Амеліна

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