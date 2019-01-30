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Боты:
30.01.2019, 15:42

Nike обвинили в оскорблении ислама из-за логотипа Air Max: видео

Nike обвинили в оскорблении ислама из-за логотипа Air Max: видео - Фото
Фото: ЕРА

Логотип Air Max на подошве кроссовок в перевернутом виде напоминает арабское написание слова "Аллах", считает мусульманин

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Nike обвинили в оскорблении ислама и призвали немедленно отозвать новую модель кроссовок Air Max из магазинов. Компания отрицает обвинение, сообщает издание Today.

На сайте Change.org некто Сайка Норин зарегистрировал петицию, в которой обратил внимание, что логотип Air Max на подошве кроссовок в перевернутом виде напоминает ему арабское написание слова "Аллах".

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"Это возмутительно и ужасно - использовать имя Бога на обуви", - написал автор петиции. Он призвал Nike "немедленно отозвать эту богохульную и оскорбительную обувь и все товары с логотипом, напоминающим слово Аллах, из магазинов во всем мире".

По состоянию на 29 января петиция собрала более 9600 подписей.

В Nike отреагировали и отметили, что лого является просто стилизованным представлением бренда Air Max - "любое другое воспринимаемое значение или представление непреднамеренно".

"Nike уважает все религии, и мы серьезно относимся к подобным проблемам", - заявили в компании.

Издание отмечает, что в прошлом обувь Nike Air подвергалась аналогичной критике со стороны мусульман. В 1997 году производитель использовал логотип, напоминающий слово "Аллах" по-арабски. Тогда компания извинилась и прекратила продавать обувь с таким дизайном.

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Теги: религия, кроссовки, nike, ислам, богохульство, Air Max, аллах
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